Reggina, Trocini: ‘La nostra è una squadra spremuta, ma…’

L’amarezza dipinta sul volto per un finale di stagione che mister Trocini immaginava diverso: “Avevo immaginato una grande festa finale con la città, i tifosi. Mi dispiace soprattutto per loro non aver potuto regalare la gioia della promozione“. Parla così il tecnico subito dopo la chiusura del campionato regolare. “In questo momento è tosta, dobbiamo essere bravi tutti a resettare in qualche maniera e prepararci ai play off, unica strada per sperare ancora di andare in serie C. Non mi è mai capitato di allenare un gruppo così bello, una società che ci è stata vicina e nonostante non si è riusciti a vincere il campionato, non riesco a parlare di sconfitta, non è una sconfitta per i miei calciatori.

Abbiamo necessità di ritrovarci e davanti alla nostra gente dobbiamo tirare fuori la forza e combattere fino all’ultima goccia di sudore. Non sono reggino, ma voglio troppo bene a questa gente, la delusione è enorme. I tifosi hanno capito prima di chiunque altro il valore di questo gruppo. Con i giocatori ho un rapporto stretto, molto stretto. Ho bisogno di loro, della società, dei tifosi. E’ mia abitudine nei momenti difficili stare tutti insieme e per fortuna la società mi ha anticipato dando appuntamento a tutti per martedi sera.

La nostra è una squadra molto spremuta, che non si è risparmiata, ha dato tutto, ma vi garantisco che tireremo fuori qualcos’altro”.