Reggina, mister Trocini: ‘Difficoltà? Sono contento e vi spiego perchè’

L’analisi di mister Trocini si concentra a fine partita sulle difficoltà incontrate e l’utilità delle stesse come insegnamento per l’inizio del campionato.

“Siamo al 31 di agosto e sicuramente dobbiamo crescere come squadra, come gruppo, singoli, condizione. E’ evidente che nel primo tempo loro hanno approcciato meglio, una pressione fatta con grande intensità, foga agonistica. Sapevamo che tutto questo con il trascorrere dei minuti sarebbe scemato e nella seconda parte è venuta fuori la nostra qualità. Proprio in quel momento, dopo averla sbloccata, avremmo dovuto chiuderla e invece…

Leggi anche

Facevo però una considerazione, sono contento per due motivi: il primo è che si sia passato il turno e poi che questa gara faticosa, difficile, spigolosa, sia arrivata adesso perchè ci ricorda un pò a tutti quanti quello che sarà il campionato, quello che troveremo in trasferta, perchè non giocheremo sempre al Granillo e ci saranno tanti campi come quello di oggi e anche peggio e noi dovremo essere bravi come l’anno scorso a fare legna quando serve e giocare a calcio quando si potrà giocare a calcio. Ripeto, sono molto contento che sia successo oggi. Siamo consapevoli della forza che abbiamo, il blasone, c’è la voglia di vincere ma allo stesso tempo sappiamo che gli altri non si sposteranno e sarà battaglia ogni domenica”.