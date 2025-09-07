Reggina, Trocini: ‘Fatto male tutto. La peggiore partita da quando sono qui’

"Sicuramente io ne sono responsbaile, ma non voglio credere che questa sia la squadra"

Una botta tremenda. Alla prima di campionato la Reggina perde sul campo del Favara e inizia in maniera inaspettata e con una sconfitta la stagione. Duro mister Trocini ai microfoni di antenna Febea: “Abbiamo fallito la partita in toto. E’ stato fatto male tutto, come atteggiamento, idea di gioco, voglia di combattere. C’è da chiedere solo scusa, la peggiore partita da quando sono a Reggio.

Va dimenticato velocemente tutto quello che è stato, lo scorso anno non vale più niente, bisogna essere all’altezza del blasone di questa squadra, di questa città. Bisogna capire subito cosa serve per giocare questo campionato. Faccio fatica a parlare dei singoli, non ha funzionato nulla. Poca roba in tutto, poca qualità in uscita con la palla, un’altra squadra rispetto a quello che ho visto durante la preparazione. Sicuramente io ne sono responsbaile, ma non voglio credere che questa sia la squadra. Edera ha avuto un problema muscolare che deve essere valutato.

Gli Under? Lavoriamo in settimana e facciamo le valutazioni. Se Di Venosa dimostra di essere migliore degli altri giocherà. Non posso salvare nessuno, abbiamo fatto malissimo qualunque sia stata la situazione di gioco. Troppo brutta per essere vera questa prestazione. Un brutto segnale, un brutto avvio, c’è tutto il tempo per recuperare, forse si era convinti che tutto era facile, ma bisogna conquistarsele le cose”.