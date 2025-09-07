City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie D: Reggina ko, pareggia la Nissa. I risultati della prima giornata

Per gli amaranto la stagione parte malissimo. Vincono Vibonese e Gelbison

07 Settembre 2025 - 18:00 | Redazione

reggina allenamento sant agata girasole

Increduli i tifosi presenti al termine della partita che ha visto la Reggina perdere sul campo del Favara. Una prestazione ancora una volta poco brillante, tante difficoltà nel produrre gioco e troppi calciatori ancora fuori condizione. Pareggia in casa la Nissa, vittorie per Gelbison e Vibonese.

Leggi anche

I risultati delle partite

Gelbison – Sambiase 2-0

Messina – Athletic Palermo 0-0

Ragusa – Enna 1-1

Savoia – Gela 0-0

Favara – Reggina 2-1

Nissa – Milazzo 1-1

Nuova Igea – Sancataldese 3-2

Vigor Lamezia – Acireale 1-0

RegginaReggio Calabria Calcio