Serie D: Reggina ko, pareggia la Nissa. I risultati della prima giornata
Per gli amaranto la stagione parte malissimo. Vincono Vibonese e Gelbison
07 Settembre 2025 - 18:00 | Redazione
Increduli i tifosi presenti al termine della partita che ha visto la Reggina perdere sul campo del Favara. Una prestazione ancora una volta poco brillante, tante difficoltà nel produrre gioco e troppi calciatori ancora fuori condizione. Pareggia in casa la Nissa, vittorie per Gelbison e Vibonese.
I risultati delle partite
Gelbison – Sambiase 2-0
Messina – Athletic Palermo 0-0
Ragusa – Enna 1-1
Savoia – Gela 0-0
Favara – Reggina 2-1
Nissa – Milazzo 1-1
Nuova Igea – Sancataldese 3-2
Vigor Lamezia – Acireale 1-0