Reggina: parole intense ed emozionanti quelle di mister Trocini nel video di presentazione

Guardi il video e ti emozioni, la prima sensazione è che si stia presentando il tecnico di una Reggina pronta a disputare il prossimo campionato di serie B. La realtà purtroppo dice ancora serie D, per il terzo anno consecutivo, ma intatti rimangono i complimenti che rivolgiamo a tutti i protagonisti che lo hanno realizzato. Queste le parole di mister Trocini: “Abbiamo iniziato un percorso, non è finito, non ancora. In questi mesi ho sentito il calore di una piazza vera, orgogliosa, esigente. Abbiamo lottato, sofferto, gioito. E quando ti senti parte di qualcosa non puoi fermarti a metà. Vuoi portarla fino in fondo. La Reggina è il mio presente e sono pronto a dare tutto ancora una volta. L’obiettivo è chiaro, è uno. Perchè qui non si molla, con coraggio, con orgoglio, con Reggio“.

Il video è sulla pagina facebook del club amaranto.