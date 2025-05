Reggina, Trocini: ‘Vinciamo sempre ma al momento non serve a niente…’

La Reggina batte la Vibonese e conquista la finale play off. Mister Trocini a radio Febea: “Siamo a venti vittorie su ventiquattro e al momento non servono a niente. Non è facile spiegarlo a chi non è persona di campo, la gestione dei ragazzi, sono tutti veramente straordinari. E’ chiaro che poi c’è rabbia e i miei calciatori la mettono in campo e lo faranno anche domenica prossima.

Leggi anche

In settimana ho bluffato, c’erano due o tre calciatori che non stavano bene, ma loro rispondono sempre con le prestazioni e dal punto di vista temperamentale. Oggi abbiamo giocato in maniera diversa, forse snaturandoci, ma è stata fatta comunque una grande partita. Barillà? Non ci sono più parole, ma tutti, veramente tutti sono stati grandiosi. La Scafatese è un avversario forte, l’ultima partita dell’anno, spero che la piazza apprezzi il nostro lavoro e ci sostegna numerosa. Sono convinto che qualcosa succederà se vinciamo i play off”.