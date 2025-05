La Reggina è in finale, battuta la Vibonese. Sontuoso il capitano Barillà

La Reggina è in finale. Vince la squadra più forte nonostante la resistenza della Vibonese che diversamente dall’ultima apparizione al Granillo, ha puntato molto di più sull’agonismo che sulla qualità di gioco. Gara combattutissima e agonisticamente dai toni elevati con un numero di cartellini esagerato, molti sponda amaranto, arbitraggio assai discutibile. Decidono il rigore di un sontuoso Barillà e la rete nel finale di partita realizzata da De Felice. Il 2-0 alla Vibonese porta gli amaranto alla finalissima sempre da giocare al Granillo contro la Scafatese che ha superato il Sambiase. Appuntamento fissato per domenica prossima.

Primo tempo

Con la speranza che il gruppo abbia smaltito la forte amarezza per un finale di campionato che ha premiato il Siracusa all’ultima giornata, la Reggina torna in campo per la prima dei play off contro la Vibonese. Mister Trocini conferma l’undici delle ultime gare con Lagonigro tra i pali, linea difensiva composta da Giuliodori, Girasole, Adejo e Ndoye, in mezzo recupera Barillà, poi Laaribi e Porcino, davanti Ragusa, Grillo e Barranco.

Al primo affondo della Reggina, straordinario come sempre il lancio di Laaribi su Ragusa, stop delizioso e tocco per Barillà che controlla in area ma viene scaraventato a terra, calcio di rigore. Il capitano dal dischetto realizza, 1-0 al nono minuto. Tentativo immediato di reazione della Vibonese con la conclusione di Milazzo, abbondantemente fuori. Gara molto nervosa e dopo l’ennesimo scontro c’è cartellino giallo per Giuliodori e Atteo.

Pericolosa iniziativa sulla corsia di destra della Vibonese con un cross pericoloso, sotto porta Milazzo arriva sbilanciato da buonissima posizione, palla fuori di poco. Al trentatreesimo galoppata incredibile di Porcino quasi dalla propria area, supera tutti, arriva stanchissimo dalla parte opposta e anzichè cercare un assist per Barranco ben piazzato, prova la conclusione, troppo fiacca per impensierire Bolzon.

A due dalla fine solita punizione di Laaribi, gira di testa Barranco, palo pieno. Sulla respinta Adejo non riesce a mettere dentro con la punta del piede. Un attimo dopo giallo per Laaribi. La prima frazione si chiude sul risultato di 1-0. Partita molto combattuta e agonisticamente accesa.

Secondo tempo

Prima occasione per la Reggina. Pennella Laaribi, gira di testa Barranco, fuori di poco. Al decimo tenta la conclusione dalla lunga distanza Barillà, sfera che sfiora la traversa. Trocini opera la sua prima sostituzione con l’ingresso di Cham al posto di Ndoye. Azione personale di Barillà che supera gli avversari come birilli, tiro deviato in angolo.

Al venticinquesimo Porcino tenta un recupero palla in area di rigore avversaria, viene vistosamente spintonato, per l’arbitro è tutto regolare. Direzione di gara molto discutibile nel complesso. A venti dalla fine c’è spazio per Provazza che sostituisce uno sfinito Grillo. Intanto Barillà distribuisce perle di classe.

A dodici minuti dalla fine, un sontuoso ed eroico Barillà si accascia sul terreno di gioco, finisce la sua partita, entra Urso. Nel finale c’è spazio anche per De Felice che prende il posto di Ragusa. A sette dalla conclusione ruba palla Urso alla Vibonese in uscita, serve Barranco che con lucidità tocca per De Felice, con freddezza colloca di precisione la palla alle spalle di Bolzon, 2-0.

Esce Adejo entra Capomaggio. Al primo di recupero solita rimessa lunga di Cham e colpo di testa di De Felice che prende in pieno la traversa, sulla respinta Barranco realizza ma la sua posizione viene giudicata irregolare. Ennesimo gol annullato all’attaccante. Finisce 2-0. Reggina in finale contro la Scafatese.