Reggina, Urso: ‘La piazza e la città meritano la serie C’

De Felice: "La Vibonese ci ha fatto la guerra. Noi vogliamo andare in serie C"

Urso e il subentrato autore della seconda rete De Felice ai microfoni di radio Febea. L’attaccante: “La Vibonese ci ha fatto la guerra. A noi non ci interessa come arriva la Scafatese perchè noi dobbiamo vincere i play off e arrivare in serie C. Si sono di Scafati. Questo play off non doveva proprio esserci visti i quasi trenta punti di distacco, abbiamo dimostrato di essere più forti. Sono contento per il gol, speravamo di salire con la vittoria del campionato, adesso proviamo un’altra strada, spero Gesù ci faccia la grazia. Chi viene al Granillo troverà la guerra, sportivamente parlando, perchè noi vogliamo andare in serie C”.

Urso: “Era importante cercare subito trovare l’equilibrio. Sapevamo di avere due battaglie da affrontare, adesso ci aspetta la seconda, vogliamo la serie C a tutti i costi. Siamo motivati e concentrati per vincere anche la prossima partita. 77 punti che poi sono 81, sarebbero bastati in qualsiasi altro girone, numeri incredibili. Piazza e città si meritano la serie C“.