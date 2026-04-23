Comunali a Reggio, il giovane Carmelo Campolo in campo con la Lega

Carmelo Campolo scende in campo per le elezioni comunali di Reggio Calabria. Poco più che ventenne, laureato in Economia e Commercio a 22 anni, sarà candidato nella lista della Lega guidata da Peppe Mattiani a sostegno del candidato sindaco Francesco Cannizzaro.

Una scelta, la sua, che punta a portare in politica la voce delle nuove generazioni. Campolo rivendica infatti la necessità di una presenza giovane e concreta all’interno delle istituzioni cittadine. “Non siamo solo il futuro, vogliamo essere il presente della nostra comunità”, afferma.

Alla base della candidatura c’è il forte legame con Reggio Calabria e la volontà di contribuire al rilancio della città con idee nuove e un metodo fondato su ascolto e risultati. “Mi candido perché credo che la mia generazione possa contribuire concretamente al miglioramento della città”, spiega.

Tra i temi al centro del suo impegno ci sono innovazione e tecnologie per rendere più efficienti i servizi comunali, politiche giovanili e spazi di aggregazione, ma anche sostenibilità, ambiente, mobilità dolce e decoro urbano.

“Sento l’onore e la gioia di questa sfida – conclude Campolo – Chiedo la fiducia dei miei concittadini per portare in Consiglio comunale una visione fresca, ma consapevole”.