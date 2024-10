Reggina, trovato il sostituto di Santopadre. E’ un giovanissimo il vice Confente

Non è arrivato in ritiro, nonostante l’accordo tra le due società. La brevissima storia in amaranto di Alessandro Santopadre, che ha costretto la Reggina a cercare una valida alternativa a Confente.

Secondo quanto riportato dai colleghi di tuttoC.com si sarebbe individuato il suo sostituto nello sloveno Matevz Vidovsek. L’accordo con il portiere classe ’99, rientrato all’Atalanta dopo il prestito al Pescara, è già stato raggiunto e a breve dovrebbe essere ufficializzato.