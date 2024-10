La Reggina 1914 comunica che gli abbonamenti di Curva Sud e Tribuna Ovest sottoscritti durante la prima e la seconda fase, saranno consegnati dal 20 al 31 agosto allo stadio “Oreste Granillo” in occasione dell’ultimo periodo utile per abbonarsi. Per le tessere sottoscritte nel settore Tribuna Est (Gradinata) bisognerà attendere la chiusura della campagna abbonamenti.