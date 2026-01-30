City Now

Reggina, gli ultras della Curva Sud: indicazioni per la coreografia di domenica

Per la buona riuscita si spera che il settore sia completamente gremito

30 Gennaio 2026 - 17:38 | Redazione

Curva Sud Tifosi Ultras Reggina ()

Gli ultras della Reggina attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina dei “Diffidati Liberi“, spiegano nel dettaglio l’allestimento della coreografia per coloro che saranno presenti nel settore:

Domenica 1 febbraio, ore 14:30: Reggina – Savoia:
La Curva sud allestirà una coreografia che vedrà tutti voi protagonisti. Nel primo settore verranno distribuiti vari stendardini che alzeremo all’ingresso delle squadre in campo. È importante seguire il lanciacori e i ragazzi del gruppo, che spiegheranno lo svolgimento nei modi e nei tempi.
La cosa importante che vi chiediamo domenica è riempire i gradoni molto prima dell’inizio della partita, almeno alle ore 13:50. Facciamoci trovare ai nostri posti; la presenza di tutti voi diventerà importante per la buona riuscita. Non rendiamo vano il lavoro settimanale dei ragazzi; confidiamo nella puntualità e nella serietà di ognuno di voi.
Avanti REGGIO, tutti all’attacco“.
CURVA SUD

