Reggina, l’Under 17 conquista i quarti di finale

L’eliminazione della Berretti dai play off, ha lasciato certamente un pizzico di amarezza in casa amaranto. Subito riscattata dal match tra la Reggina Under 17 ed i pari età della Ternana.

Forti del 2-1 conseguito nel match di andata, i ragazzi di Assumma, anche consapevoli della forza dell’avversario, hanno disputato l’incontro senza pensare di avere due risultati su tre a disposizione. Ed il punteggio finale 3-3 li ha premiati consegnando così l’accesso ai quarti di finale.

MARCATORI: 17′ Onesti (T) (rig.), 24′ Verteramo (R), 32’Bezzon (R), 46′ Onesti (T), 53′ Borghetti (T), 71′ Bezzon (R) (rig.)