Reggina-Vibonese, la voce dei giornalisti amaranto: “Vittoria importante, Terni banco di prova per il futuro”

La voce dei giornalisti e degli addetti ai lavori amaranto, con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. La vittoria ottenuta contro la Vibonese carica ulteriormente l’ambiente in vista dello scontro in vetta con la Ternana, questa settimana ai microfoni di CityNow Sport sono intervenuti:

Ruggero Rizzi (giornalista sportivo):

“E’ stata una partita giocata in souplesse con qualche errore da parte della Reggina, una volta passata in vantaggio ha gestito la gara, non è stata brillante come sempre, tanti errori in fase di impostazione. Quello che contava era la vittoria in vista di Terni. La Reggina non si è affannata più di tanto, la Vibonese, povera tecnicamente, ha cercato di stare in partita quanto meno con la forza fisica”.