Reggina-Vibonese, Torrisi ne convoca 23

Sette calciatori indisponibili. Fomete fuori per scelta tecnica

17 Gennaio 2026 - 15:23 | Redazione

Reggina Milazzo ()

Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Vibonese:

Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, Fanari, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco  Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Ragusa, Sartore

Non convocati: Fomete
Indisponibili: Barillà, Chirico, Desiato, Porcino, Palumbo, Pellicanò, Verduci 

