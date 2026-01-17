Reggina-Vibonese, Torrisi ne convoca 23
Sette calciatori indisponibili. Fomete fuori per scelta tecnica
17 Gennaio 2026 - 15:23 | Redazione
Sono 23 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con la Vibonese:
Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, Fanari, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Guida, Ragusa, Sartore
Non convocati: Fomete
Indisponibili: Barillà, Chirico, Desiato, Porcino, Palumbo, Pellicanò, Verduci