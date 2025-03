Reggina-Vibonese: la probabile formazione amaranto. Torna Grillo titolare?

Mister Trocini confida come sempre sulla forza e la determinazione del gruppo. Dubbio Ragusa

Mister Trocini ormai da tempo ha individuato il gruppo sul quale fare affidamento tra coloro che scenderanno in campo sin dall’inizio e quelli da inserire in corsa. A tale proposito due dovrebbero essere le modifiche nell’undici di partenza rispetto alla settimana scorsa con gli inserimenti di Giuliodori e Grillo più il dubbio riguardante Ragusa, uscito per un affaticamento al polpaccio la scorsa settimana.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Adejo, Girasole, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Renelus (Ragusa), Grillo, Barranco. All. Trocini