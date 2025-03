Serie D: altra domenica decisiva per Reggina e Siracusa. Programma e classifica

Entrambe le squadre in campo con impegni non semplici

A sei giornata dalla conclusione, cinque per diverse squadre, diventa parecchio interessante ogni confronto in base agli obiettivi che ci saranno da raggiungere. La lotta che si segue maggiormente è quella in testa alla classifica tra il Siracusa e la Reggina “costrette” a vincere sempre a partire da questa domenica. I tifosi amaranto sperano ovviamente in un passo falso della capolista, ma anche il compito della compagine guidata da mister Trocini non è semplice, dovendo affrontare la Vibonese.

Il programma della giornata

Acireale – Paternò

Città di S. Agata – Sambiase

Nuova Igea – Pompei

Ragusa – Nissa

Scafatese – Locri

Favara – Sancataldese

Licata – Siracusa

Reggina – Vibonese

La classifica

Siracusa 63

Reggina 59

Scafatese 50

Sambiase 49

Vibonese 46

Nissa 42

Paternò 38

Nuova Igea 33

Pompei 31

Ragusa 28

Favara 27

Sancataldese 27

Acireale 27

Enna 25

Licata 22

Città di S. Agata 19

Locri 19