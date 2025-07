Reggina-Victoria Hotspurs FC: dove e come vedere la partita

Nuovo test per la squadra amaranto, dopo la partitella in famiglia di domenica scorsa

Tre giorni dopo il test in famiglia con la partitella a ranghi misti, la Reggina scende nuovamente in campo per l’allenamento congiunto con il Victoria Hotspurs, compagine maltese reduce dalla vittoria del campionato di competenza. Per mister Trocini una nuova possibilità, quella di ulteriori verifiche riguardo la crescita del gruppo dal punto di vista atletico e dei meccanismi di gioco.

Si cercano conferme su quelle prime indicazioni positive venute fuori dal confronto di domenica mattina, ma anche una risposta al cospetto di una formazione comunque attrezzata. Saranno diversi i tifosi che andranno a seguire l’incontro presso il centro sportivo di Cucullaro, mentre per coloro che non potranno essere presenti, il match sarà visibile sulla pagina facebook del Victoria Hotspurs FC.