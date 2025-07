Calcio: Rimini salvato da una società australiana. Un grande ex Reggina nuovo DG

Crisi economica del Rimini e il conseguente rischio esclusione, vengono scongiurati dall’intervento della società australiana Durant Wyot Capital del manager Jason Bennet. La presidente Stefania Di Salvo ha firmato il preliminare di vendita, così come riportato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport:

Cessione Rimini, Nicola Amoruso DG

“La svolta per il futuro del Rimini arriva dall’Australia. La società della presidente Stefania Di Salvo ha firmato il preliminare di vendita alla Durant Wyot Capital, società australiana del manager Jason Bennet, che diventerà il nuovo presidente biancorosso. La nuova società sembra avere già pronta la squadra dirigenziale con Antonio Masullo, uomo di fiducia del sodalizio australiano, pronto ad assumere la carica di vicepresidente e amministratore delegato. Direttore generale l’ex Juventus Nicola Amoruso, con Piergiuseppe Sapio direttore sportivo e un altro ex Juve, Mark Iuliano, come allenatore.

Questa svolta sembra dunque aver messo la parola fine a una telenovela estiva che si è consumata a Rimini nell’ultimo mese, da quando cioè la società della presidente Di Salvo ha mancato la scadenza delle mensilità di maggio, facendo scattare la penalizzazione che rimarrà comunque in carico nella nuova stagione. Se in un primo momento la società aveva dichiarato l’intenzione di proseguire nonostante le criticità finanziarie, dopo pochi giorni ha avviato numerose trattative per la cessione. Tempi strettissimi sulle scadenze federali, quote congelate dal Tribunale e forti debiti pregressi hanno però innescato in tutto l’ambiente biancorosso il reale timore di sparire nuovamente dal calcio professionistico a pochi mesi dalla prestigiosa vittoria della Coppa Italia di Serie C. La realtà era chiara: il futuro del Rimini non poteva prescindere da una cessione”