Reggina: le due immagini del video che hanno colpito. E adesso quali le scelte di Torrisi?

Dallo sfogo durissimo in sala stampa al video pubblicato dalla società. In mezzo, una settimana vissuta in silenzio. Porte chiuse, nessuna fuga di notizie, clima apparentemente compatto.

Le immagini diffuse parlano più delle parole. Non è casuale la posizione di mister Torrisi, fianco a fianco con Laaribi. Un segnale chiaro dopo le esclusioni delle ultime settimane e le voci che si erano rincorse in città. Un messaggio visivo prima ancora che tecnico: unità.

Diversa, invece, la distanza rispetto a chi non ha preso la parola, il capitano Nino Barillà, stranamente in posizione più defilata. Il centrocampista reggino ha attraversato una stagione complicata. Prima la rottura del polso, poi l’intervento alla mandibola, infine il problema muscolare. Il suo contributo è stato limitato, con l’eccezione del rigore decisivo contro la Gelbison, trasformato con grande freddezza. Un lampo in un campionato fin qui difficile.

In settimana si è parlato anche di un chiarimento con Giuliodori. Se confermato, potrebbe riaprirsi la strada a quell’undici che per mesi ha garantito equilibrio e vittorie consecutive. Le uniche certezze restano le assenze di Barillà e Di Grazia, per infortunio.

In preparazione alla sfida con la Sancataldese non ci sono altre particolari indicazioni. Le sedute a porte chiuse non hanno lasciato trapelare nulla. L’interrogativo vero, però, va oltre l’assetto tattico: quale sarà la reazione della squadra dopo il passo falso di domenica? La risposta arriverà dal campo. E dirà molto più di qualsiasi video.