Reggina, c’è chi vince sempre: la Curva Sud (Video)

Era stato previsto che la giornata contro il Catanzaro non si sarebbe ripetuta in termini di coinvolgimento e numeri, per tanti motivi. Intanto perchè i derby assumono un fascino unico, poi il giorno, la domenica e l’orario delle 14,30. Con il Potenza, comunque, nonostante fosse pure il giorno di S. Valentino, la partecipazione è stata massiccia, perchè 7000 spettatori sono sicuramente tanti ed ogni settore mostrava un bel colpo d’occhio.

Discorso a parte merita la Curva Sud, uno spettacolo bellissimo andato in scena per tutto il corso dei novanta minuti, incessante nel sostegno alla squadra, protagonista anche dopo il triplice fischio e da brividi nel momento in cui ha messo in mostra sciarpata e coreografia luminosa con i telefonini. A prescindere dal risultato del campo loro, i tifosi della Curva Sud, vincono sempre.

