Reggina-Viterbese: aggiornamento dato biglietti venduti

L’obiettivo è stato più volte ribadito, l’appello più accorato è stato fatto dal tecnico Mimmo Toscano: “Questi ragazzi meritano gratificazioni, voglio un Granillo pieno. Non solo per il primato in classifica, quanto per quello che il gruppo sta dimostrando in fatto di attaccamento ed atteggiamento“.

Parole sacrosante che adesso si spera vengano raccolte da quella parte di pubblico che non mostra costanza in fatto di presenze allo stadio, rispetto invece ai 9000 che invece oggi rappresentano una sorta di zoccolo duro. Vedremo come si concluderà questa settimana di prevendita, ma i primi dati sono confortanti tenuto conto che al momento sono circa 800 i biglietti venduti con tre giorni ancora a disposizione.

