Reggina, la vittoria è una necessità. Ma attenzione all’Igea, capolista non per caso

Avversari esperti e tecnico navigato. Gli amaranto in settimana hanno curato ogni dettaglio

Un avversario in testa alla classifica e non per caso. La Nuova Igea Virtus ha saputo approfittare di un girone equilibrato, gestendo fino al momento con maturità un percorso costante e lineare. Merito di un gruppo costruito con intelligenza, che unisce qualità, esperienza e compattezza, guidato da un tecnico esperto come mister Marra.

Giocatori come Maltese e Calafiore, l’ex amaranto Squillace e la fisicità e la vena realizzativa di Samake, solo per citarne alcuni, rappresentano una parte della struttura della formazione siciliana, capace di affrontare ogni gara con la convinzione di poter ottenere il massimo. La vittoria casalinga contro la Nissa, una delle squadre più attrezzate del campionato, è la prova di una squadra che crede nei propri mezzi e che gioca con entusiasmo, spensieratezza ma anche tanta determinazione.

Per la Reggina, quella del Granillo si preannuncia una sfida complessa e delicata. Gli amaranto dovranno curare ogni dettaglio, limitare gli errori e affrontare l’avversario con la giusta intensità. Mister Torrisi conosce bene le insidie di partite come questa e per tutta la settimana ha puntato su concentrazione e ritmo, stimolando i suoi giocatori, invitandoli ad alzare il livello della prestazione.

Serve una Reggina lucida, aggressiva e compatta, capace di imporre il proprio gioco e sperando di avere anche il supporto dei tifosi. Perché il successo, in questa fase della stagione, non è solo un obiettivo: è una necessità per restare agganciati alla parte alta della classifica e ridare fiducia all’ambiente.

Al Granillo, domani, conteranno soprattutto carattere e determinazione.