Reggina: la vittoria con la Spal non cambia l’andamento della campagna abbonamenti

La campagna abbonamenti procede senza sussulti. Ad oggi nè la rateizzazione, tantomeno la straordinaria prestazione con vittoria della Reggina sul campo della Spal, ne hanno mutato l’andamento. La società ci sta provando in ogni modo con cambiamenti in corsa e pubblicizzazioni attraverso gli appelli dei calciatori, ma probabilmente in questo momento storico una parte dei tifosi non risponde per motivi diversi. Che possono essere ricongiunti a problemi economici, di scelta, di comodità (guardarla da casa) o altro.

Leggi anche

Il dato aggiornato degli abbonamenti

Venerdi sera si concludeva la giornata con 2650 tessere sottoscritte, dopo l’esordio in campionato ci si aspettava una reazione diversa ed invece in chiusura della mattinata appena trascorsa, si è arrivati a 2800, 150 in più in quasi quattro giorni, seppur con domenica e Ferragosto in mezzo. Si ricorda che c’è tempo fino alla gara interna contro il Sud Tirol per potersi abbonare, match programmato per il prossimo 28 agosto.