Reggina dei record, la voce di due speciali tifosi: storia ed innovazione amaranto

La Reggina va oltre il valore prettamente sportivo, lo dimostrano le considerazioni dei tifosi. L’indotto creato dalla società amaranto e soprattutto l’immagine che riesce a dare della città agli occhi dell’Italia intera è un valore inestimabile che va conservato ed incrementato quotidianamente.

A tal proposito durante la festa svoltasi allo stadio “Granillo”, ai microfoni di CityNow Sport la tradizione e la “new entry” nel mondo amaranto:

Nuccio Barillà (dirigente nazionale di Legambiente, tifoso storico della Reggina)

Valentina Giannettoni (fotografa di apuntadipenna.it)

“Il dato più concreto che ho registrato è che rispetto all’anno scorso sono raddoppiati i numeri di scatti. Il valore dei giocatori in confronto allo scorso campionato non è paragonabile. Ciò che ho notato è un buon rapporto tra la stampa e lo staff, è un bel clima. Mi trovavo in una pizzeria appena hanno lanciato l’inno della Reggina c’è stata un’ovazione. Come fotografa è un piacere oltre che un dovere immortalare le azioni della squadra. Recentemente sono stata a Lentini e viaggiare con i tifosi è stato emozionante, oltre al lavoro conosci tante belle persone. Facendo i dovuti scongiuri, speriamo di dover scattare una bella foto ricordo a fine anno”.