Reggina Women: ‘Scendi in campo con noi’. Appuntamento al S. Agata

La Reggina guarda al futuro e lo fa puntando sulle ragazze. È stato organizzato uno stage dedicato al calcio femminile, rivolto a tutte le giovani calciatrici nate tra il 2008 e il 2014.

L’iniziativa si svolgerà presso il Centro Sportivo Sant’Agata, storica casa del calcio amaranto, che ancora una volta si conferma luogo di crescita e formazione.

L’obiettivo è offrire alle ragazze un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo Reggina, confrontarsi sul campo e scoprire le proprie potenzialità. Un’occasione per divertirsi, allenarsi e magari inseguire il sogno di indossare la maglia amaranto.

L’appuntamento è fissato per il 30 luglio alle ore 18,00. Per partecipare è obbligatorio il certificato medico per l’attività sportiva in corso di validità.