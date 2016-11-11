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Il reggino Giorgi sogna in grande: richiesta ufficiale della Juventus

La Juventus ufficializza l'interesse per Gianni Giorgi, attaccante di San Luca classe 2003, dopo l'incontro a Vinovo con la Scuola Calcio Segato

11 Novembre 2016 - 14:59 | di Pasquale Romano

Giorgi e Bevilacqua della Scuola Calcio Segato

Ancora una grande soddisfazione in casa Segato, arriva la richiesta ufficiale della Juventus per il calciatore Giovanni Giorgi anno 2003. Era nell’aria, e si è concretizzata in forma ufficiale la richiesta della Juventus F.C. del talentuoso attaccante di San Luca, Gianni Giorgi, l’incontro a Vinovo tra il responsabile della Scuola Calcio Segato, Agostino Cassalia ed i vertici del settore giovanile della Juventus si è concluso positivamente con un accordo di massima che prevede tra l’altro una più intensa forma di collaborazione, tra la Juventus e la Segato, da definire nei dettagli.

Gianni Giorgi, raggiungerebbe così Leo Bevilacqua alla Juve ricomponendo un tandem offensivo straordinario.
Gianni sarà invitato a breve a fare un torneo con la Juventus.

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