Il reggino Sasha Sorgonà il più giovane commissario Silb d’Italia

Un incarico prestigioso, una sfida da affrontare con entusiasmo e determinazione. Sasha Sorgonà è il nuovo commissario ‘Silb Fipe’ per la provincia di Reggio Calabria, il più giovane d’Italia. L’Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, organizzazione leader del settore dell’intrattenimento serale e notturno, associa oltre il 90% delle imprese del comparto censite dalle Camere di Commercio.

E’ strutturata in ambito territoriale, tramite gruppi provinciali all’interno del sistema FIPE-Confcommercio. In tale contesto è ormai presente in 103 province. A livello regionale è organizzata in Coordinamenti regionali Silb-Fipe all’interno delle Unioni Regionali Confcommercio.

Le prime parole del nuovo commissario

“Mi ritengo onorato per questo incarico ricevuto. Ringrazio chi ha riposto la sua fiducia scommettendo su un profilo giovane, in particolare il presidente nazionale Silb Maurizio Pasca e gli organi di Confcommercio Reggio Calabria, nelle persone del presidente Giovanni Santoro e il direttore Marisa La Nucara“, le prime parole di Sorgonà nel momento dell’insediamento.

L’incarico avrà durata annuale, e vedrà il giovane reggino impegnato in tutti i locali di Reggio Calabria e provincia, per un lavoro che si preannuncia avvincente ma non privo di difficoltà. Il settore dei locali di intrattenimento e ballo infatti vive una crisi consolidata e vede la crescente disaffezione del pubblico: “Solo facendo squadra si può creare aggregazione. Oggi la sfida si può vincere non attraverso la concorrenza, ma con l’unione di intenti che può far riaccendere quella fiamma che al momento si è spenta. Negli ultimi anni sono numerose le attività che hanno chiuso, il nostro obiettivo sarà quello di ricreare i presupposti che rendano possibile al pubblico di vivere nuovamente atmosfere ed eventi che oggi paiono sbiaditi nel tempo”, spiega Sorgonà.

La legalità tra gli impegni del Silb

Il lavoro, su due fronti, vedrà interessato il nuovo commissario ‘Silb Fipe’ per la provincia di Reggio Calabria anche nel campo della legalità. “Battaglieremo al fianco di opera nella legalità, a loro diciamo ‘Non siete più soli’, nel nostro Silb troverete un laboratorio di idee e giustizia. Consapevole delle difficoltà, ricoprirò questo incarico con entusiasmo, consapevole che Reggio Calabria ha un patrimonio umano, imprenditoriale e territoriale che non è inferiore ad altre realtà italiane”.