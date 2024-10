Reggio, approvata graduatoria provvisoria per assegnazione alloggi pubblici a persone in difficoltà

La Commissione per l’Emergenza Abitativa del Comune di Reggio Calabria, coordinata dalla Presidente Dottoressa Maria Pia Porcino, ha dato il via libera oggi alla graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi per le persone in condizioni di emergenza abitativa residenti sul territorio del Comune di Reggio Calabria. A darne notizia in una nota congiunta, insieme alla stessa Presidente Porcino, il Consigliere Delegato al comparto dell’Edilizia Residenziale Pubblica Giuseppe Sera, che ha espresso soddisfazione per l’importante risultato raggiunto.

La graduatoria, approvata in data odierna dalla Commissione, sarà pubblicata nei prossimi giorni sull’albo pretorio del Comune per trenta giorni, periodo durante il quale sarà possibile, per gli esclusi, presentare eventuali istanze di riesame. Al termine della procedura, nei primi giorni di agosto, si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva che consentirà di sbloccare, compatibilmente alla disponibilità degli alloggi nella disponibilità del Comune, le assegnazioni per i nuclei familiari in stato di emergenza che ne hanno fatto richiesta.

“E’ stato un lavoro arduo e complesso – ha spiegato la Presidente Porcino a margine dell’odierna riunione della Commissione – abbiamo esaminato tutte le centinaia di istanze pervenute, fin dall’annualità 2017, recuperando tutto il lavoro di questi anni. Il regolamento prefissava il termine di questo lavoro entro la fine del mese di giugno e nonostante il rallentamento forzato per l’emergenza Covid abbiamo lavorato senza sosta per stare nei tempi prefissati, con l’obiettivo di arrivare ai primi giorni di agosto alla graduatoria definitiva. Un lavoro meticoloso condotto con grande serietà che ci consente di mettere ordine in un settore nevralgico della pubblica amministrazione, soprattutto in una città dove la nostra dove sono tante le situazioni di fragilità e dove l’assegnazione di un alloggio può costituire un solido riparo per famiglie in grande difficoltà”.

Un plauso per il lavoro svolto dalla Commissione è stato espresso anche dal Consigliere delegato all’Edilizia Residenziale Pubblica Giuseppe Sera che ha ringraziato la Dirigente avv. Fedora Squillaci e a tutti i funzionari che hanno collaborato con tenacia per raggiungere questo risultato.