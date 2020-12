Reggio, sospiro di sollievo per le società sportive. Deliberata l'assegnazione temporanea del PalaCalafiore

L'atavica questione impianti nella città di Reggio Calabria, si è negli ultimi anni acutizzata, per poi raggiungere un possibile punto di non ritorno per via della terribile pandemia che ha colpito tutti i settori e non ha risparmiato lo sport. In tal senso l'amministrazione comunale ha voluto prendere una decisione in merito al particolare momento relativo all'emergenza covid-19 deliberando gli indirizzi per la gestione in uso temporaneo degli impianti sportivi PalaCalafiore e "Copri e Scopri". Si è voluti in tal senso intervenire come indicato nel seguente verbale (clicca per la versione integrale) La giunta comunale ha quindi approvato con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa.

La richiesta delle società sportive tramite le federazioni

E' pervenuta all’ente, tramite le federazioni sportive FIP e FIPAV, da parte della ASD Pallacanestro Viola, della ASD RC Basket in Carrozzina e della ASD Volley Reghion RC, la richiesta di poter utilizzare l’impianto del Palacalafiore per gli allenamenti e le partite di campionato delle rispettive squadre.

La proposta deliberativa del 14 dicembre 2020

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate si è proposto di affidare alla FIP e la FIPAV, rispettivamente, la gestione in uso temporaneo del “Palacalafiore” e del “Copri e Scopri”, per la stagione sportiva 2020/2021;

di dare atto che sia gli allenamenti che le partite di campionato si svolgeranno sotto la piena responsabilità della sopra citate federazioni e che le stesse dovranno farsi carico di rispettare e far rispettare le norme in materia di eventi e di pubblico spettacolo in presenza o in assenza di pubblico, acquisendo tutte le eventuali autorizzazioni degli enti preposti al rilascio, a propria cura e spese;

di dare atto che la FIP e la FIPAV provvederanno a:

coordinare le attività delle associazioni sportive autorizzate dall’Ente

definire le misure organizzative, procedurali e tecniche affinché le attività sportive all’interno dell’impianto “Palacalafiore” e “Copri e Scopri” vengano svolte secondo quanto indicato nelle “Linee guida per l’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere”, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport (es. gestione entrata/uscita, acquisizione autocertificazione da parte di atleti/tecnici/dirigenti, revisione percorsi, organizzazione turni, distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva, ecc…);

fornire una completa informazione per tutti coloro che accedono alla struttura, nonché, predisporre idonei piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare il sito;

garantire il rispetto delle disposizioni igieniche rendendo disponibile gel igienizzante ed un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine, ecc…);

assicurare, alla fine di ogni turno, interventi di pulizia e disinfezione dei servizi igienici e ad ogni altra azione necessaria per garantire l’attività sportiva in piena sicurezza.

di dare atto che le Società Sportive, autorizzate dall’Ente, provvederanno a:

corrispondere al Comune le tariffe dovute in abbonamento annuale, come previsto dal regolamento tariffe sportive, approvato con delibera di C.C. n. 21/2017,

alla pulizia e alla custodia dell’impianto sportivo, di concerto con FIP e FIPAV.

di demandare al Settore “Sviluppo Economico e Sport” gli adempimenti necessari per dare attuazione al presente atto;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134-4 comma del D.Lgs. 267/2000.

Auspicio per il futuro

L'approvazione della proposta deliberativa dimostra come l'amministrazione sia decisa a prendere decisioni in merito a questioni di fondamentale importanza legate alla pratica sportiva, che può tornare ai lustri del passato solo se gli impianti saranno aperti, operativi e ben gestiti.