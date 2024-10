Reggio torna alla normalità, Avr comunica il recupero extra dell’indifferenziata

Si avvisa la cittadinanza che a seguito della riapertura degli impianti a servizio del sistema regionale dei rifiuti, si sta provvedendo al recupero dei rifiuti indifferenziati.

Per agevolare le operazioni di recupero di tale rifiuto, si provvederà, nella giornata di domani giovedì 21 novembre 2019, ad effettuare una raccolta extra di rifiuti indifferenziati, sostituendola alla raccolta della frazione organica prevista in tutte le zone come da calendari stabiliti.

Tali operazioni di recupero, anche per quanto riguarda la raccolta stradale e dei rifiuti abbandonati, verranno gradualmente effettuate anche nei prossimi giorni sino a completamento di tutte le zone del territorio comunale.

Si rassicura che questa azienda, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta mettendo in campo tutte le più appropriate iniziative organizzative al fine di contenere i disagi a carico della popolazione.

Si ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni possono essere reperite all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.