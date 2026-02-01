Reggio BiC: al PalaCalafiore vittoria fondamentale contro Bergamo

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Reggio BiC conquista due punti pesantissimi superando la SBS Bergamo con il punteggio di 79-66, al termine di una gara intensa e combattuta, decisa grazie a un grande secondo periodo e a una prova monumentale di Enzo Trabuchet, autentico trascinatore con 40 punti messi a referto.

L’avvio di gara è favorevole agli ospiti. Il primo canestro del match porta la firma del capitano Sripirom, ma Bergamo risponde colpo su colpo. I biancoamaranto provano a scappare ancora con Sripirom e con le giocate del bomber brasiliano Clemente, costringendo i lombardi al primo timeout. Al rientro, però, Bergamo approfitta di alcune imprecisioni dei padroni di casa e riesce prima a pareggiare e poi a trovare il primo vantaggio dell’incontro. Qualche decisione arbitrale fa crescere il nervosismo tra le fila reggine e gli ospiti ne approfittano per chiudere avanti il primo quarto sul 14-20.

Nel secondo periodo la Reggio BiC cambia volto. La difesa sale di intensità, il pressing funziona e arriva il meritato pareggio grazie a uno sforzo corale guidato da Trabuchet, protagonista assoluto del parziale. Dopo un canestro e fallo del francese, Bergamo è costretta a chiamare timeout. I reggini ritrovano fiducia, nonostante qualche difficoltà a rimbalzo che concede seconde opportunità agli avversari. L’inerzia, però, è tutta dalla parte dei padroni di casa, che allungano fino al +8. Da segnalare l’espulsione del coach ospite per proteste reiterate nei confronti della coppia arbitrale. Il secondo quarto si chiude sul 39-30, con un gran canestro allo scadere di Trabuchet che fotografa il momento positivo della Reggio BiC.

Il terzo periodo è molto intenso, con le due squadre che rispondono colpo su colpo. Bergamo tenta di restare in partita, ma la Reggio BiC mantiene il controllo del match. Clemente è costretto a sedersi per problemi di falli e al suo posto entra Šimonek. I biancoamaranto si affidano al capitano Sripirom, ben supportato ancora da Trabuchet. Il vantaggio cresce progressivamente fino al +14, e il terzo parziale si chiude sul 59-43.

Nell’ultimo quarto Bergamo prova a rientrare sotto i 19 punti, ma non riesce mai a riaprire davvero la gara. Clemente esce definitivamente dal match per il quarto fallo già in avvio di periodo. La Reggio BiC continua a macinare gioco con Trabuchet e Sripirom, raggiungendo anche il +22. Un tecnico alla panchina di casa e a Rukavisnikovs permette agli ospiti di riavvicinarsi fino al -9, ma ancora una volta Trabuchet spegne ogni tentativo di rimonta riportando i suoi sull’+11, chiudendo di fatto la partita. Il finale dice 79-66 per i biancoamaranto.

Una vittoria di gruppo, costruita con intensità difensiva, carattere e la prestazione straordinaria di Enzo Trabuchet, che si prende la squadra sulle spalle nei momenti chiave e firma una serata da incorniciare.

Il tabellino

Reggio BiC: Rukavisnikovs 9, Marcondes 4, Trabuchet 40, Šimonek 2, Sripirom 24. All. Cugliandro

SBS Bergamo: Sbuelz 27, Santorelli 8, Spicsuk 2, Miceli 12, Eivazi 6, Airoldi 2, Gim 9. All. Canfora

Parziali: 14-20, 25-10, 20-13, 20-23