Reggio Bic, inizia la quinta stagione in Serie A. Subito i campioni d’Italia

Tutto è pronto per l’avvio della stagione 2024/25, la quinta per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic nella massima serie.

All’esordio, la squadra reggina affronterà nuovamente la Briantea Cantù, attuale campione d’Italia e vincitore della Coppa Italia.

La compagine reggina partirà per la Lombardia con l’intento di iniziare al meglio un campionato impegnativo che segue la nuova formula del girone unico.

L’obiettivo fissato dalla società amaranto è una salvezza tranquilla, ma non si esclude di lottare per realizzare il sogno playoff.

La prima gara si giocherà al Palameda contro una squadra che punterà al massimo, come ha dimostrato nella scorsa stagione. Sebbene Cantù abbia perso un grande atleta come Steve Serio, ha comunque effettuato un mercato importante, rinforzando la rosa con nuovi talenti.

La Reggio Bic si sta preparando con grande entusiasmo dopo un precampionato intenso, caratterizzato da allenamenti e scrimmage in Bulgaria.

Il morale è alto, soprattutto dopo il ritorno di “Sod” Pimkorn, che ha riunito il suo duo d’attacco thailandese con il capitano “Baz” Sripirom.

Sarà una Reggio Bic determinata a dare filo da torcere alle big del campionato, forte delle nuove forze in arrivo. Coach Antonio Cugliandro ha dichiarato: “Questa è la squadra più forte che la compagine reggina abbia mai assemblato, ma solo il campo potrà confermare questo potenziale”.

Ivan Messina ha commentato alla vigilia: “Sarà sicuramente una gara difficile, se non la più difficile, contro i campioni in carica in casa. Hanno un roster di qualità e, sebbene abbiano perso un campione come Serio, si sono rinforzati con giocatori di valore. Daremo il massimo per mettere in difficoltà i campioni d’Italia”.

Arbitreranno la gara i Signori Marco Guerrini e Marco Brambilla. Il match si potrà seguire in diretta streaming sul canale YouTube della Briantea 84.