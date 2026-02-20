La Reggio Bic premiata dal presidente Cirillo al Polo culturale del Consiglio regionale

Si è svolta quest’oggi, presso il Polo culturale del Consiglio regionale della Calabria, una cerimonia di riconoscimento dedicata agli atleti e alle atlete del mondo paralimpico calabrese. Tra le realtà premiate, protagonista la Reggio Bic, ricevuta dal presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Comitato Italiano Paralimpico Calabria, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso un movimento che negli ultimi anni ha saputo conquistare risultati di prestigio, anche oltre i confini nazionali.

Nel corso dell’evento, il presidente Cirillo ha voluto sottolineare il valore sportivo e umano della società reggina: ”Conosco la forza e i risultati portati dagli atleti della Reggio Bic, anche a livello internazionale. Sono vicino a questa realtà e a tutte le realtà paralimpiche del territorio. Le ringraziamo per portare in alto il nome della Calabria in Italia e nel mondo“.

Parole di orgoglio e riconoscenza che hanno trovato eco nell’intervento di Amelia Cugliandro, tra i volti simbolo della società: ”È un onore ricevere questo premio dal presidente Cirillo. Elencare i traguardi recenti sarebbe troppo facile, ma voglio soffermarmi su un fatto importante: il 28 di questo mese la Reggio Bic festeggerà il suo decimo anno di attività. Dieci anni di successi, ottenuti con tanti sacrifici e fatica, ma di sicuro indimenticabili“.

Un anniversario significativo, che coincide con un nuovo e ambizioso appuntamento internazionale. “Voglio lanciare un invito a tutti i presenti — ha aggiunto Cugliandro —: spero di vedervi a sostenere Reggio e la Calabria quando ospiteremo per il terzo anno consecutivo l’Eurocup.

Soprattutto quest’anno, che accoglieremo le finali, mi auguro che sarete presenti anche alle partite di campionato, perché il tifo è l’uomo in più in campo. Solo facendo rete potremo raggiungere obiettivi sempre più alti“.

Un momento di celebrazione, dunque, ma anche di rilancio. La Reggio Bic si conferma ambasciatrice di sport e orgoglio calabrese, pronta a scrivere nuove pagine di storia nel panorama paralimpico nazionale e internazionale.