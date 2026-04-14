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Reggio Bic, Cugliandro analizza la sconfitta: ‘Partita dura, decisa da un errore nel finale’

"Dobbiamo ricaricarci e organizzare al meglio le idee per prepararci all’Eurocup"

14 Aprile 2026 - 10:31 | Comunicato

Cugliandro Bic partita

Una gara intensa, fisica e combattuta fino agli ultimi secondi, ma che si è conclusa con una sconfitta amara. Coach Cugliandro analizza con lucidità il match appena disputato dai suoi ragazzi, evidenziando le difficoltà incontrate e gli aspetti su cui costruire il futuro.

È stata una partita difficile, molto dura, anche un po’ ‘sporca’ tra virgolette. Non è stata una bella gara da entrambe le parti, ma sicuramente molto intensa e fisica. Loro hanno giocato a lungo con cinque lunghi, come è nelle loro caratteristiche, e questo ha inciso molto sull’andamento della partita”.

Nonostante le difficoltà, la squadra non ha mai mollato: “Siamo rimasti sempre aggrappati al match e siamo riusciti anche ad andare in vantaggio nel finale. Peccato per l’ultima azione, simile a quella già vista contro Porto Torres: una disattenzione che ha lasciato Tanghe solo sotto canestro. Un errore che a questi livelli si paga”.

Alla domanda su cosa sia mancato per portare a casa il risultato, Cugliandro non ha dubbi: “È mancata un po’ di lucidità nel finale e forse anche un pizzico di esperienza. Parliamo comunque di un gruppo molto giovane. Sono però sicuro che da queste sconfitte si possa trarre qualcosa di positivo: serviranno per crescere”.

Lo sguardo ora è già rivolto ai prossimi impegni, tra l’ultima giornata di campionato e l’importante appuntamento con l’Eurocup: “Adesso dobbiamo recuperare energie. È un momento cruciale della stagione, molto lunga e con rotazioni limitate, quindi le forze iniziano a calare.

Dobbiamo ricaricarci e organizzare al meglio le idee per prepararci all’Eurocup, che sarà un obiettivo importante da affrontare con le migliori carte”.

Una sconfitta che lascia amarezza, ma anche consapevolezza: la crescita passa anche da serate come questa.

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