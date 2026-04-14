I Vescovi calabresi difendono il Papa: ‘Da Trump parole che calpestano i sentimenti dei cattolici’
La Conferenza Episcopale della Calabria "esprime vicinanza e solidarietà a Papa Leone XIV in seguito violenta intimidazione del Presidente USA"
14 Aprile 2026 - 11:10 | Comunicato Stampa
The moment when the new Pope, American Cardinal Robert Francis Prevost, appears from the loggia of blessings, the central balcony of St. Peter's Basilica. He will be called Leo XIV. Vatican City, May 8, 2025. ANSA / VATICAN MEDIA HANDOUT
I vescovi della Calabria, riuniti nella sessione primaverile della Conferenza Episcopale, esprimono vicinanza e piena solidarietà al Santo Padre Leone XIV in seguito alla violenta intimidazione rivoltagli dal Presidente degli Stati Uniti.
“Le sue parole feriscono la dignità della persona, ledono il rispetto dovuto al suo alto ministero, calpestano i sentimenti di tutti i cattolici”.
La voce dei vescovi calabresi a difesa di pace e dialogo
Rinnovando l’affetto filiale e l’espressione pubblica della comunione, i vescovi della Calabria, in unione al Santo Padre, fanno sentire la loro voce in difesa del valore della pace, del dialogo tra i singoli e tra i popoli e della verità. Assicurano la loro costante preghiera, affinché il Papa continui a guidare il popolo cristiano con sapienza e coraggio ed innalzi in questo momento buio e confuso della storia la luce del Vangelo delle Beatitudini.
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