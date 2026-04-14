Trump attacca il Papa: ‘Debole’. Leone risponde: ‘Non faccio un dibattito con lui’

Un attacco frontale al primo papa americano della storia. Un Donald Trump senza freni si è scagliato contro Leone XIV.

“Non sono un suo grande fan”: è un “debole e pessimo nella politica estera. Preferisco di gran lunga suo fratello Louis che è totalmente Maga. Lui ha capito tutto” ha tuonato nella notte fra domenica e lunedì in un lungo post su Truth. La replica non si è fatta attendere:

Parole shock quelle del presidente americano che da giorni va a ruota libera, frustato per un conflitto che gli sta sfuggendo di mano e non riesce a risolvere, mettendo a rischio le ormai prossime Midterm.

“Non c’è nulla di cui scusarsi” il papa “ha detto cose che sono sbagliate” ha insistito qualche ora dopo The Donald negando un passo indietro. Leone XIV è “debole sulla criminalità” ha poi accusato riferendosi ai migranti. E “non gli piace quello che stiamo facendo sull’Iran. Ma l’Iran vuole essere un Paese con l’arma nucleare e sterminare il mondo. Non accadrà” ha incalzato in un vero e proprio show improvvisato alla Casa Bianca per sponsorizzare la sua proposta di abolizione delle tasse sulle mance. Un palco che gli è apparso come l’occasione giusta per tornare sulla bufera scatenata nella notte.