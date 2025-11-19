Reggio Bic, arriva Firenze: sfida chiave nel turno infrasettimanale

Aria di riscossa e determinazione ritrovata in casa Reggio Bic. La formazione amaranto torna protagonista tra le mura del Palacalafiore per il turno infrasettimanale di campionato, un appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo per gli equilibri della stagione. Mercoledì sera, alle 20:30, ad arrivare in riva allo Stretto sarà la Menarini Firenze, squadra in ottima condizione e galvanizzata dall’importante successo ottenuto contro Santo Stefano, una delle realtà più solide dell’intera Serie A di basket in carrozzina.

Per la Reggio Bic si tratta di una gara dal peso specifico enorme, soprattutto dopo la sconfitta rimediata contro Sassari, un ko che ha lasciato negli amaranto la voglia immediata di reagire e di rimettere in moto il percorso verso la salvezza. Il gruppo, nonostante le difficoltà, ha mostrato compattezza e grande spirito di sacrificio, elementi che coach Antonio Cugliandro ha voluto consolidare con un programma di lavoro particolarmente intenso in vista della sfida di mercoledì. Negli ultimi giorni, infatti, la squadra ha sostenuto doppie sedute, alternando aspetti tattici, lavoro sul ritmo e momenti di analisi video utili per studiare ogni dettaglio del gioco fiorentino.

Uno dei protagonisti più attesi è senza dubbio il brasiliano Juninho Clemente, tra i leader emotivi e tecnici dell’organico amaranto. Proprio lui, alla vigilia, ha suonato la carica con parole chiare e dirette:

“Servirà giocare come a Bergamo, dove abbiamo conquistato la nostra prima vittoria. Dovremo rimanere concentrati il più possibile per ottenere questi due punti importantissimi”, ha dichiarato. Una frase che racchiude non solo la volontà del gruppo di tornare a sorridere, ma anche la consapevolezza che, in momenti del genere, la differenza la fanno l’energia, la lucidità e la capacità di soffrire insieme.

La Menarini Firenze arriva a Reggio con ambizioni ben precise e con un roster che ha dimostrato solidità, intensità difensiva e un’ottima capacità di gestione dei momenti chiave. Sarà dunque fondamentale, per la Reggio Bic, partire forte sin dalle prime battute, limitare le transizioni degli avversari e sfruttare al meglio ogni occasione utile dal perimetro, dove gli amaranto hanno mostrato interessanti segnali di crescita nelle ultime settimane.

Il match, attesissimo anche dagli appassionati, godrà di una vetrina speciale: la sfida sarà infatti trasmessa in diretta sul canale YouTube della IWBF Europe, che ha scelto proprio la Reggio Bic per un’esclusiva prestigiosa sul proprio canale ufficiale. Una scelta che conferma l’attenzione sempre crescente verso la realtà reggina, sia per la qualità organizzativa sia per il clima coinvolgente che il Palacalafiore sa offrire durante gli incontri.

E per chi deciderà di vivere la partita dal vivo, la società ha pensato a un’atmosfera ancora più suggestiva: il prepartita sarà infatti accompagnato dal dj set di Federica Caracciolo, che contribuirà a scaldare il pubblico con musica e vibrazioni positive in una serata che si prospetta carica di emozioni.

L’appuntamento è quindi fissato: mercoledì alle 20:30, Palacalafiore. Una gara che non è solo una sfida da due punti, ma un vero crocevia della stagione, un momento in cui squadra e tifosi potranno stringersi insieme per spingere la Reggio Bic verso un risultato che potrebbe rappresentare un importante punto di svolta. Gli amaranto sono pronti: adesso serve il calore di tutto il pubblico reggino.