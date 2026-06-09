Reggio Bic: ‘Mettiamoci in Gioco’, sport e condivisione

Lo sport come strumento di crescita, benessere e partecipazione. È stato presentato questa mattina presso il Polo Culturale Mattia Preti il progetto “Mettiamoci in Gioco”, iniziativa promossa dalla Reggio Calabria Basket in Carrozzina e finanziata nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 – Priorità 4INCL “Una Calabria più partecipativa”, Azione 4.L.1, attraverso l’Avviso Pubblico “SuperAbilities”, promosso dalla Regione Calabria – Dipartimento per l’Inclusione Sociale, la Sussidiarietà e il Welfare di Comunità, coordinato dall’Assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface.

L’iniziativa rappresenta un importante percorso dedicato alla crescita personale, al benessere psicofisico e alla partecipazione attiva delle persone attraverso lo sport, le attività motorie e i laboratori espressivi, con l’obiettivo di creare occasioni concrete di incontro, confronto e condivisione.

Alla conferenza stampa hanno preso parte l’Assessore regionale allo Sport Eulalia Micheli, la delegata FIPIC Calabria Amelia Cugliandro, ideatrice e promotrice del progetto, il Garante regionale delle persone con disabilità Ernesto Siclari e la Vice Capo di Gabinetto del Consiglio regionale Sabina Cannizzaro, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, impegnato insieme all’Assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, in seduta di Consiglio regionale.

Micheli: “Una Calabria in cui nessuno resti indietro”

Nel suo intervento, l’Assessore Eulalia Micheli ha sottolineato il significato profondo dell’iniziativa.

«Mettiamoci in Gioco è una visione di società, una scelta politica chiara: costruire una Calabria in cui nessuno resti indietro, una Calabria nella quale ogni persona possa esprimere il proprio talento, sviluppare le proprie potenzialità e partecipare pienamente alla vita della comunità».

L’Assessore ha evidenziato come il progetto rappresenti un’opportunità concreta di partecipazione e condivisione.

«Mettiamoci in Gioco significa partecipare, condividere, superare barriere e pregiudizi. Significa creare occasioni concrete di incontro, crescita e socializzazione attraverso lo sport, l’educazione e le relazioni umane. Lo sport non è soltanto attività fisica, ma uno straordinario strumento educativo capace di insegnare il rispetto delle regole, il valore della collaborazione, il senso di appartenenza e la fiducia nelle proprie capacità».

Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, definiti dall’Assessore «i primi ambasciatori di una cultura della partecipazione e della condivisione».

Siclari: “La Reggio Bic mette a disposizione della comunità i frutti del suo lavoro”

Nel corso del suo intervento, il Garante regionale delle persone con disabilità Ernesto Siclari ha evidenziato il valore concreto delle politiche regionali a sostegno delle persone con disabilità e il ruolo fondamentale svolto dalla Reggio Bic sul territorio.

«L’inclusione non è uno slogan, ma un impegno quotidiano. Attraverso SuperAbilities la Regione Calabria investe in percorsi capaci di valorizzare le capacità di ogni persona e, con il progetto Mettiamoci in Gioco, la Reggio Bic mette a disposizione della comunità i frutti di un lavoro costruito negli anni con passione, competenza e risultati straordinari. La conquista del titolo di Campione d’Europa dimostra quanto talento, disciplina e spirito di squadra possano abbattere ogni barriera e trasformarsi in un esempio per l’intera società. Come Garante continuerò a vigilare affinché questi diritti trovino attuazione concreta nella vita delle famiglie calabresi».

Un intervento che ha sottolineato come i successi sportivi della società reggina rappresentino oggi non soltanto un motivo di orgoglio per la Calabria, ma anche uno strumento capace di generare opportunità, partecipazione e crescita per l’intera comunità.

Cannizzaro: “La Calabria migliore è fatta di persone”

Particolarmente sentito l’intervento della Vice Capo di Gabinetto Sabina Cannizzaro che ha posto l’accento sul valore umano delle istituzioni.

«Dietro ogni lavoro svolto con professionalità ci sono prima di tutto persone di grande valore umano. Persone che operano con responsabilità ma che riescono ad aggiungere quel qualcosa in più che fa la differenza: l’umanità».

Cannizzaro ha evidenziato il rapporto diretto tra istituzioni e cittadini, sottolineando come la politica debba essere sempre vicina alle persone e ai loro bisogni.

«In questa legislatura siamo riusciti a mettere insieme competenza, capacità amministrativa e soprattutto ciò che di più bello la Calabria può esprimere: l’umanità delle sue persone. Le istituzioni devono essere una casa aperta a tutti, pronta all’ascolto, al dialogo e alla partecipazione».

Amelia Cugliandro: “Creare una nuova rete attraverso lo sport”

A chiudere la conferenza è stata Amelia Cugliandro, ideatrice del progetto e delegata regionale FIPIC Calabria.

«I progetti non devono rimanere sulla carta. Possiamo realizzarli grazie a strumenti concreti come questo bando e ai finanziamenti del PR Calabria cofinanziato dall’Unione Europea. Per questo rivolgo un sentito ringraziamento alla Regione Calabria, al Consiglio regionale e a tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa».

Cugliandro ha spiegato che il vero obiettivo del progetto è abbattere soprattutto le barriere mentali e rendere effettivo il diritto allo sport per tutti.

«Parliamo spesso di inclusione e integrazione, ma noi preferiamo parlare di condivisione. Vogliamo creare una nuova rete di relazioni e opportunità. Il progetto coinvolgerà ragazzi con disabilità fisiche e mentali, giovani a rischio di emarginazione sociale e ospiti delle comunità, mettendoli nelle condizioni di fare squadra dentro e fuori dal campo».

Un percorso multidisciplinare tra sport e benessere

Il progetto, presentato dalla A.S.D. R.C. Basket in Carrozzina e classificatosi al terzo posto nella graduatoria dei progetti finanziati, coinvolgerà dodici partecipanti tra minori e adulti con disabilità fisica e mentale.

Le attività comprenderanno basket in carrozzina, basket tradizionale, allenamenti tecnici, potenziamento muscolare, ginnastica posturale e ginnastica a corpo libero, affiancati da percorsi di arte-terapia, danza terapia ed emotional therapy.

Gli incontri saranno organizzati in gruppi alternando attività sportive e laboratori espressivi, con l’obiettivo di favorire il benessere psicofisico, la crescita personale e lo sviluppo delle relazioni sociali.

Particolare attenzione sarà dedicata al coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, delle università e delle associazioni del territorio, chiamate a diventare parte attiva di una rete stabile di sostegno e partecipazione.

Al termine di ogni ciclo annuale sarà organizzato un evento aperto alla cittadinanza con esibizioni di basket, basket in carrozzina e danza ability per raccontare i risultati raggiunti e testimoniare il valore dello sport come strumento di crescita, benessere e condivisione.

“Mettiamoci in Gioco” si propone così come un’esperienza concreta capace di mettere in relazione sport, formazione e benessere, offrendo nuove opportunità di sviluppo personale e rafforzando il legame tra persone, famiglie e territorio.