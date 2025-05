Reggio Bic, il progetto ‘Mettiamoci in gioco’ entra nel vivo

La Reggio Bic non si ferma, nemmeno quando il campionato è in pausa. La società reggina, da sempre attiva ben oltre il parquet, continua a portare avanti con determinazione il progetto “Mettiamoci in gioco”, iniziativa realizzata nell’ambito del bando “Sport di Tutti: CARCERI” promosso da Sport e Salute S.p.A., in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, e con il coinvolgimento dell’Ussm di Reggio Calabria.

Il progetto, fortemente voluto e coordinato da Amelia Cugliandro, vera anima dell’iniziativa, entra ora nella sua fase più operativa e coinvolgente.

Giovedì pomeriggio si è tenuto un nuovo e significativo incontro tra i ragazzi coinvolti nel percorso e la squadra amaranto. Ospite d’eccezione è stato Michelangelo Marino, Chief Happiness Officer, esperto in Scienza della Felicità, pedagogista e mental coach. Marino, già impegnato con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria nel settore dell’orientamento attraverso il progetto Orsi, porta avanti percorsi motivazionali in numerose scuole della Calabria. È inoltre co-fondatore di Iocambiorotta, realtà impegnata nella formazione e nello sviluppo personale.

Durante l’incontro, Marino ha guidato un laboratorio esperienziale centrato su temi come la motivazione, il benessere interiore e l’importanza della consapevolezza emotiva. Attraverso attività pratiche e momenti di confronto diretto, i partecipanti hanno potuto riflettere sul valore delle proprie scelte, sull’importanza della fiducia reciproca e su come lo sport – e il gioco di squadra – possano diventare strumenti di riscatto e rinascita personale.

Grande l’interesse e la partecipazione da parte dei ragazzi, che hanno trovato nello stile comunicativo di Marino un punto di riferimento per interpretare con maggiore lucidità e speranza il proprio percorso di crescita.

L’incontro rientra in un calendario ricco di appuntamenti che Reggio Bic sta pianificando per tutta la durata del progetto. Eventi, confronti, sport e formazione saranno gli strumenti attraverso cui “Mettiamoci in gioco” continuerà a intrecciare lo sport con il reinserimento sociale, offrendo nuove prospettive a chi, per ragioni diverse, si trova in un momento di difficoltà.

Un’iniziativa che conferma ancora una volta l’impegno della Reggio Bic non solo come realtà sportiva, ma come motore di cambiamento sociale sul territorio calabrese.