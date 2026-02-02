Reggio BiC, Morabito: ‘Successo meritato, ora settimana di riposo e poi a Sassari’

Due punti che pesano, e non poco. La Reggio BiC supera Bergamo al termine di una gara intensa e a tratti altalenante, soprattutto nella fase finale tra terzo e quarto periodo, e rilancia con decisione il proprio cammino in campionato. A fine partita, ai nostri microfoni, l’analisi lucida e soddisfatta del prof. Morabito.

“È stata una gara preparata sicuramente bene – spiega – e temevamo Bergamo perché è una squadra molto organizzata, con due o tre giocatori di grande qualità che si sono fatti sentire in campo. La partita è stata condizionata da tanti falli da entrambe le parti, ma grazie alla forza del gruppo e alla preparazione siamo riusciti a mettere il muso avanti già verso la fine del secondo quarto. Nel terzo abbiamo piazzato un break importante e nel quarto ci siamo limitati a gestire il vantaggio che avevamo meritatamente costruito”.

Una vittoria costruita sul collettivo, ma illuminata dalla prestazione straordinaria di Enzo Trabuchet, autore di ben 40 punti. “Enzo ha fatto una partita enorme – sottolinea Morabito – ed era da tempo che se la meritava. È un giocatore che magari non emerge sempre nello score, ma dà un contributo fondamentale sia in attacco che in difesa. In attacco crea scompiglio, penetra, apre spazi. Questi 40 punti sono il giusto premio e sono davvero felicissimo per lui“.

Ora per la Reggio BiC arriva una breve pausa, legata alla Coppa Italia, che sarà soprattutto un momento per ricaricare le energie. “Più che una pausa vera e propria – precisa – sarà un periodo con qualche allenamento svolto con maggiore tranquillità. I ragazzi ci sono, fisicamente stanno bene, al netto dei normali acciacchi che tutte le squadre hanno. Dopo la pausa per la Coppa Italia riprenderemo contro Sassari, che è prima in classifica: una sfida durissima, ma siamo pronti“.

Sul campionato in corso, definito da coach Cugliandro come stagione di transizione e programmazione, Morabito è pienamente d’accordo: “È una stagione transitoria, sì, ma stiamo gettando basi importanti per il futuro. Ogni anno si costruisce e si ricostruisce, fa parte del gioco. Quest’anno però abbiamo individuato uno zoccolo duro di giocatori che può aiutarci a costruire qualcosa di davvero significativo per il prossimo anno“.

Infine, uno sguardo all’Europa. Dopo l’esperienza dell’Eurocup dello scorso anno, Reggio Calabria ospiterà le finali di Eurocup 2. “Abbiamo l’onore e l’onere di organizzare questa manifestazione – conclude Morabito – sarà un evento pazzesco, con otto squadre straniere circa e il coinvolgimento di tante realtà cittadine. Giocheremo su due campi e ci sarà una grande risposta di pubblico, come già successo l’anno scorso con l’Eurocup 3. Questa volta è una fase finale di Eurocup 2: inutile dirlo, noi ci proveremo fino in fondo. Ci siamo“.