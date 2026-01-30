Reggio BiC, al PalaCalafiore arriva Bergamo: sabato una sfida che vale doppio

La Reggio BiC è pronta a tornare sul parquet davanti al proprio pubblico per una delle gare più importanti di questa fase di campionato. Sabato pomeriggio, con palla a due fissata alle ore 16, i biancoamaranto ospiteranno Bergamo tra le mura amiche del PalaCalafiore, in un match che si preannuncia combattuto, equilibrato e dal grande valore specifico in ottica classifica.

Una sfida che rievoca immediatamente ricordi ancora vivissimi nella memoria degli appassionati reggini. La gara d’andata, infatti, fu una vera e propria battaglia sportiva, decisa soltanto allo scadere grazie al canestro di Ilaria D’Anna, capace di regalare alla Reggio BiC una vittoria preziosissima al suono della sirena. Un finale emozionante che racconta bene il livello di equilibrio tra le due formazioni e che rende il confronto di sabato ancora più atteso.

Le premesse parlano chiaro: sarà una partita completamente diversa rispetto a quella dell’andata, ma non per questo meno intensa. In palio ci sono due punti fondamentali per entrambe le squadre, che potrebbero rivelarsi determinanti nel prosieguo della stagione. Proprio per questo motivo ci si aspetta una gara dura, fisica e giocata ad alta intensità, con nessuna delle due contendenti disposta a concedere nulla.

Dal punto di vista tecnico, Bergamo arriverà a Reggio Calabria con un volto nuovo e di grande spessore. I lombardi potranno infatti schierare il giocatore coreano Kim, assente nella gara d’andata e pronto a rappresentare un’arma in più nello scacchiere bergamasco. Un innesto di qualità che alza ulteriormente il livello della sfida e che costringerà la Reggio BiC a mantenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti.

Di contro, anche la formazione reggina potrà contare su un rientro di assoluto valore. Torna infatti a disposizione capitan Sripirom, reduce dall’esperienza internazionale agli ASEAN Para Games, da cui è rientrato con una prestigiosa medaglia d’oro al collo. Un successo che certifica ancora una volta il valore del capitano biancoamaranto, pronto ora a mettere la propria esperienza e leadership al servizio della squadra in un momento cruciale della stagione.

Il match contro Bergamo rappresenta dunque un vero e proprio banco di prova per la Reggio BiC, che sin dall’inizio dell’anno ha dichiarato di vivere un campionato di transizione. Un percorso fatto di crescita, rinnovamento e sguardo rivolto al futuro, senza però rinunciare alla competitività e all’ambizione di mantenere un ruolo importante nel panorama della Serie A.

Affrontare una squadra solida e ben organizzata come Bergamo permetterà di misurare lo stato di avanzamento del progetto tecnico e la capacità del gruppo di reagire nei momenti chiave. Proprio come accaduto all’andata, quando determinazione, sacrificio e spirito di squadra permisero alla Reggio BiC di portare a casa una vittoria al cardiopalma.

Non meno importante sarà il fattore campo. Tornare a giocare al PalaCalafiore significa poter contare sul calore del pubblico reggino, chiamato a sostenere la squadra in una gara che promette spettacolo ed emozioni. In una stagione fatta di alti e bassi, il supporto della città può rappresentare una spinta decisiva, soprattutto in partite dal peso specifico così elevato.

Sabato, dunque, non sarà soltanto una semplice gara di campionato. Sarà una sfida che metterà in palio punti, fiducia e consapevolezza, oltre a rappresentare un nuovo capitolo nel percorso di crescita della Reggio BiC. Contro Bergamo serviranno attenzione, intensità e cuore. Tutti elementi che, ancora una volta, il pubblico del PalaCalafiore è pronto a pretendere e a sostenere.