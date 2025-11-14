Reggio Bic, sabato arriva la Dinamo Lab Sassari: al PalaCalafiore una sfida d’alta quota

Non c’è tempo per cullarsi sugli allori in casa Reggio Bic. Dopo la straordinaria vittoria conquistata allo scadere contro Bergamo, che ha regalato i primi due punti stagionali, la formazione reggina è già proiettata verso la prossima, difficilissima sfida.

Sabato 15 novembre, alle ore 19, al PalaCalafiore arriverà la Dinamo Lab Sassari, formazione tra le più in forma del campionato e attualmente in vetta alla classifica insieme alla Briantea Cantù.

Una partita che si preannuncia tostissima per i ragazzi di coach Antonio Cugliandro, che nel corso della settimana hanno lavorato intensamente per preparare al meglio l’incontro contro i sardi. La Reggio Bic, forte dell’entusiasmo ritrovato, è pronta a dare battaglia davanti al proprio pubblico e a continuare il percorso di crescita iniziato con la vittoria di Bergamo.

A presentare la sfida è Ilaria D’Anna, grande protagonista del successo di sabato scorso:

“Mi aspetto una gara bellissima e tosta – afferma –. Noi non abbiamo fortuna, dobbiamo sempre guadagnarci tutto con il lavoro e con il sudore. Ma questo ci rende forti: vogliamo dimostrare che ce la possiamo fare, che siamo una buona squadra e che possiamo dire la nostra contro chiunque“.

Infine, l’atleta reggina lancia un appello accorato al pubblico:

“Li aspettiamo numerosi sabato alle 19 al PalaCalafiore. È uno sport che vale la pena vedere, ti coinvolge e ti trasmette passione. Spero che la città risponda presente, perché il basket in carrozzina non è diverso dal basket tradizionale: è sport vero, emozione pura e inclusione. E noi abbiamo bisogno di sentire il calore della nostra gente sugli spalti“.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 15 novembre alle ore 19 al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Per chi non potrà essere presente sugli spalti, la FIPIC, in collaborazione con la FIP, trasmetterà la diretta streaming dell’incontro sul canale Twitch ufficiale di Italbasket.