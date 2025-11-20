Reggio Bic, prima gioia casalinga: Firenze battuta 80-69 al PalaCalafiore

Arriva al PalaCalafiore la prima vittoria casalinga della stagione per la Reggio Bic, che supera le Volpi Rosse Firenze per 80-69 al termine di una gara vibrante, intensa e combattuta. Per la formazione di coach Antonio Cugliandro si tratta del secondo successo in campionato, ma soprattutto del giorno del ritorno in campo di capitan Sripirom, decisivo con una prestazione sontuosa da 31 punti.

Primo quarto: Firenze parte forte, poi rientra Reggio

L’avvio sorride ai toscani, subito avanti con Veloce, mentre Šimonek ristabilisce l’equilibrio. Il punteggio rimane in bilico per metà periodo, con Firenze che prova la prima fuga (4-8) costringendo Cugliandro al timeout. La pressione a tutto campo richiesta dal coach reggino porta qualche risultato, ma la serata ai liberi non decolla: sia Šimonek che Trabuchet fanno 1/2. Sotto di sei lunghezze, Reggio trova energia dalla panchina e soprattutto dal rientro del capitano Sripirom, che trascina i compagni fino al -2. Il primo parziale si chiude 18-20 per gli ospiti, ma con i padroni di casa chiaramente in crescita.

Secondo quarto: equilibrio totale, si va al riposo sul 35-35

La Reggio Bic cerca immediatamente il pareggio, sostenuta dal prestito offensivo di Sripirom, ma Firenze è abile a punire in contropiede con Ferreira. A metà frazione i reggini trovano finalmente la parità grazie ai liberi del capitano, frutto del pressing che costringe i toscani a commettere molti falli. Arriva anche il primo vantaggio reggino, poi ampliato fino al +6 (32-26), situazione che obbliga Favano a fermare il gioco. Gli ospiti reagiscono, mentre la panchina reggina lamenta alcuni fischi mancati. Nel finale concitato, un tecnico fischiato a Cugliandro e il buzzer-beater di Da Silva riportano tutto in equilibrio: 35-35 all’intervallo.

Terzo quarto: Reggio accelera e costruisce il break

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa piazzano un 8-3 che costringe subito Firenze al timeout. Le triple di Ferreira tengono vive le ambizioni degli ospiti, che tornano fino al -1, ma Reggio risponde colpo su colpo: Clemente, Trabuchet e soprattutto Sripirom guidano l’attacco reggino. La squadra di Cugliandro trova ritmo, intensità e un prezioso +9 che diventa 62-54 alla fine del terzo periodo, frutto di un grande sforzo collettivo.

Ultimo quarto: Firenze tenta la rimonta, Sripirom illumina la scena

Nel quarto periodo Firenze prova a rientrare grazie alle iniziative di Iragorri, mentre la Reggio Bic spreca qualche occasione di troppo. Ma quando il momento lo richiede, i padroni di casa rispondono con un giro palla pulito ed efficace, tornando fino al +11. Da applausi l’assist no-look all’indietro di Sripirom che libera Trabuchet per il contropiede del nuovo +11. Firenze prova l’ultimo assalto, ma Reggio amministra il vantaggio e chiude definitivamente la gara con due zampate di Trabuchet. Finisce 80-69, con il pubblico del PalaCalafiore in festa.

Tabellini

Reggio Bic: Rukavisnikovs, Castro, Conde, Marcondes 20, D’Anna, Bundzins, Trabuchet 25, Šimonek 4, Messina, Sripirom 31. All.: Cugliandro

Menarini Firenze: Oujeidid, Bauche, Silva Ferreira 19, Sijostrom 3, Iragorri 24, Veloce 8, Da Silva 11, Paukkeri, Papi 2, Marotta 2. All.: Favano

Parziali: 18-20, 17-15, 27-19, 18-15

Arbitri: Mucella e Di Mauro