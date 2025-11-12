Reggio Bic, Rukavisnikovs: ‘Contro Bergamo vittoria importante. Ora testa a Sassari’

La Reggio Bic trova finalmente la prima vittoria stagionale, superando una coriacea Bergamo al termine di una partita intensa e combattuta fino all’ultimo secondo. Tra i protagonisti in campo anche Dima Rukavisnikovs, che ha commentato così la prestazione della squadra e il successo tanto atteso.

“Diciamo che i primi due quarti sono stati un po’ confusi – spiega Dima – non eravamo del tutto concentrati, ma poi il coach ci ha dato la scossa giusta, ci ha richiamati all’attenzione e siamo riusciti a rimetterci in carreggiata. Alla fine è andata bene, abbiamo vinto, ed è importante continuare così anche nelle prossime partite”.

Una vittoria che restituisce entusiasmo e fiducia al gruppo reggino, chiamato ora a confermarsi sabato alle 19 al PalaCalafiore, dove arriverà una delle formazioni più temibili del campionato: Sassari, che veleggia in alta classifica.

“Sarà una gara molto difficile – ammette Rukavisnikovs –. Sassari è una squadra fisica, con un livello alto, ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro gioco, mettere in campo le nostre qualità e dare il massimo. Vedremo il risultato alla fine, ma speriamo davvero di conquistare un’altra vittoria davanti al nostro pubblico”.

Dopo la prova di carattere contro Bergamo, la Reggio Bic guarda avanti con determinazione e spirito di squadra, pronta a trasformare la spinta del PalaCalafiore in energia per un nuovo successo.