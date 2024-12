Reggio BiC, al Palacalafiore sfida decisiva per le Final Four

Sabato 7 dicembre, Reggio BiC affronta Bergamo in un match decisivo per l’accesso alle Final Four di Coppa Italia

Sabato 7 dicembre, alle ore 15:30, la Farmacia Pellicanò Reggio BiC affronterà Bergamo in un match decisivo per l’accesso alle Final Four di Coppa Italia.

Al PalaCalafiore si preannuncia una sfida infuocata, con i reggini determinati a riscattare la recente sconfitta contro Santo Stefano e a conquistare un traguardo storico per la società.

Una sfida decisiva per la storia del club

La formazione di coach Cugliandro, dopo cinque anni di militanza nella massima serie, ha la possibilità di scrivere una pagina importante del proprio percorso. Per farlo, dovrà superare l’ostacolo Bergamo, un avversario ostico nonostante la posizione in classifica.

“Sappiamo che non sarà facile – ha dichiarato coach Cugliandro –. Bergamo è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo lavorato duramente tutta la settimana per prepararci al meglio e non farci trovare impreparati. Ci aspettiamo una partita combattuta.”

Il sostegno del pubblico reggino sarà decisivo

La società ha lanciato un appello ai tifosi:

“Abbiamo bisogno del sostegno di tutti i nostri tifosi. Il loro calore sarà fondamentale per spingerci verso la vittoria.”

L’appuntamento è dunque fissato per sabato pomeriggio al PalaCalafiore, dove la Reggio BiC è pronta a dare battaglia e coronare il sogno delle Final Four.