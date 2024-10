Reggio, Caffè Letterari: in arrivo Mimmo Gangemi e Filippo Anastasi

Doppio appuntamento settimanale in programma che vedrà la partecipazione di due autorevoli scrittori, Mimmo Gangemi e Filippo Anastasi.

Domenica 28 luglio alle ore 21:15, Mimmo Gangemi, scrittore e giornalista italiano, autore de “La signora di Ellis Island”(storia di una famiglia aspromontana che con impegno e duro lavoro costruisce il proprio riscatto sociale) e de “Il giudice meschino”, diventato anche serie tv con Luca Zingaretti, presenterà al pubblico il suo ultimo romanzo “Marzo per gli agnelli” (Ed. Piemme).

Gangemi è componente importante di quella squadra di scrittori e creativi calabresi (con Rosella Postorino, Gioacchino Criaco, Carmine Abate, Corrado Calabrò e Dante Maffia ed altri) che contribuiscono ad un arricchimento del panorama letterario italiano e non solo.

Il suo ultimo libro sottolinea ancora una volta la capacità di questo scrittore di elaborare storie interessanti accompagnandole con una buona scrittura e un filo descrittivo sempre coinvolgente e ricco.

La nuova storia è quella di un uomo che non ha più nulla da perdere ed è disposto a combattere una battaglia estrema contro le sopraffazioni della malavita. La sua indagine lo spinge lontano, fino a disturbare l’avidità feroce dei predatori, fino ad impattare con la brutale violenza criminale, fino a stagliarsi ombra solitaria, lunga di un sole già basso.

Ancora una volta Gangemi si sofferma fino al dettaglio su aspetti e comportamenti ancestrali della sua Calabria, ma anche sui suoi paesaggi oscuri, misteriosi e affascinanti. C’è, nel suo libro, il trasporto dell’amore filiale, dell’identità che apre spaccati di vita reale con le sue insuperate asperità.

Dopo i saluti di Igino Postorino e Pino Bova l’autore sarà presentato da Florinda Minniti con Anna Foti e Maria Rosa Falduto.

Lunedì 29 luglio alle ore 21:15, Filippo Anastasi, Giornalista e scrittore, già Direttore di Rai Giubileo, capo dell’informazione religiosa della radiofonia, ideatore e conduttore di Oggi2000, vicedirettore dei Giornali Radio Rai, vicedirettore del TG2, conduttore e caporedattore del TG1, inviato de «Il Messaggero» di Roma, presenterà il suo libro “I Misteri di Lourdes, dentro il miracolo”.

Premio Saint Vincent per il giornalismo radiofonico, Premio Padre Pio, e microfono d’argento per i suoi servizi sul Corno d’Africa, Anastasi è autore di Giorni nostri verso il 2000, Padre Pio la sua voce, la sua storia, In viaggio con un Santo. Numerosi sono i suoi docufilm per RAI 1, RAI TRE e TV 2000.

Il libro della serata è stato pubblicato dalla editrice Effatà con il titolo I misteri di Lourdes – Dentro il miracolo.

Anastasi è affascinato da Lourdes, un luogo che favorisce l’incontro con l’inspiegabile e suscita l’antica aspirazione dell’uomo di mettersi in comunione con il divino, di entrare in contatto con il soprannaturale.

Scritte con “lo stupore del cronista” queste pagine offrono una sorta di manuale per la scoperta dei misteri di Lourdes, per aiutare a vedere ed entrare nel mistero di un grande miracolo. Un mistero che da sempre c’interroga e scuote sulla nostra relazione con Dio.

Anastasi sarà introdotto dal giornalista Tonino Raffa con Pina De Felice e Don Antonello Foderaro.

Gli incontri si svolgeranno nella splendida location del Circolo del tennis Rocco Polimeni.