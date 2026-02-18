Reggio, al via la 15esima edizione del “Bluocean’s Workshop”

Il percorso formativo si distingue quale attività altamente qualificata e specialistica nell’ambito della fotografia e del fotogiornalismo. Tutte le info

Il “Bluocean’s Workshop” Corso di Alta Formazione in Fotografia Documentaria e Reportage, giunto alla 15esima edizione, è rivolto a giovani e adulti (massimo 20 unità), che intendono specializzarsi o acquisire nuove competenze nell’ambito del fotogiornalismo.

Le sessioni di moduli sono cofinanziate da aziende calabresi, per i primi 10 iscritti, con borse di studio.

Il percorso formativo si distingue quale attività altamente qualificata e specialistica nell’ambito della fotografia e del fotogiornalismo; si propone quale viaggio transcontinentale e invito a posare lo sguardo dove la luce si fa narrazione, guidati dalle mani e dagli occhi di chi ha fatto della fotografia la propria vita.

Dalle radici profonde della Magna Grecia a Reggio Calabria, tra i silenzi millenari dell’archeologia, fino ai riflessi d’acciaio e sabbia di Abu Dhabi e Dubai. Dai colori caldi di Fermo e delle Marche, all’anima selvaggia di Cagliari.

Tra i docenti presenti grandi nomi della fotografia e del fotogiornalismo internazionale: Randy Olson, Melissa Farlow, Sergio Ramazzotti, Alessandro Penso, Rosy Santella, Valentina Tamborra, Lorenzo Pesce, Moriah De Zen e Bruno Zanzottera – prime firme di National Geographic USA e Italia e collaboratori di testate quali New York Times, Washington Post, Esquire, People, L’Espresso, Vanity Fair, Corriere della Sera, La Repubblica, Internazionale, Der Spiegel.

Professionisti del mondo del giornalismo, della fotografia contemporanea, dell’editoria fotografica e specialisti della post-produzione fotografica e multimediale, si alterneranno alla docenza del corso per orientare i giovani in un settore in mutamento, per coglierne le opportunità, per conoscere i diversi segmenti di mercato della fotografia contemporanea e gli approcci professionali e autoriali di maggior rilievo del fotogiornalismo nazionale e internazionale.

L’offerta formativa consentirà ai partecipanti di proporsi in un mercato vario e in continua trasformazione come professionista nei molteplici settori della comunicazione.

La proposta didattica è articolata in 8 moduli tra loro complementari (lezioni frontali, seminari, workshop, ecc.).

Per ogni ulteriore informazione: info@bluocean.it

Link info, programma e iscrizioni: https://www.bluocean.it/bluoceans-workshop-2026/

Spot Bluocean’s Workshop: https://youtu.be/itOpzfKl7Xc?si=DlmRDOzIC-9YF4wW