Referendum Giustizia, si accende il dibattito a Reggio al convegno ‘Le ragioni del si e del no’

Venerdi 20 febbraio, a Reggio Calabria alle ore 17 presso la sala Monteleone del Consiglio Regionale , si terrà il convegno “Le ragioni del si e del no“.

L’incontro, moderato dal dott. Piero Gaeta capo servizio della Gazzetta del Sud, prevede le relazioni del capo della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dott. Giuseppe Borrelli e dell’ avv. Cesare Placanica Presidente osservatorio “giusto processo“ Unione Camere Penali Italiane.

L’iniziativa è organizzata da Anap Confartigianato e si prefigge lo scopo di approfondire tecnicamente la riforma Costituzionale che verrà, nel mese di marzo, sottoposta al giudizio dei cittadini, i quali saranno chiamati a confermare o rigettare l’attività legislativa decisa da Camera e Senato.

La conferenza rappresenta una occasione di riflessione e di approfondimento per arrivare ad un voto consapevole, non condizionato da pregiudizi e da scelte ideologiche. Una scelta, quindi, che dovrà essere fatta sul merito del quesito referendario che ci verrà sottoposto, non trasformando la consultazione elettorale in un scontro tra Guelfi e Ghibellini che lacererebbe il tessuto sociale del paese e lascerebbe solo macerie a prescindere dal risultato, anche perché dal 24 marzo nelle aule si continueranno a celebrare i processi che dovranno essere svolti in un clima di serenità e garanzie per i cittadini.