25 aprile a Reggio: cambio di location per la tradizionale cerimonia
Visti i lavori di riqualificazione alla Villa Comunale, dove si trova la stele del partigiano, la consueta cerimonia per la festa della liberazione, si svolgerà altrove
21 Aprile 2026 - 08:00 | Comunicato Stampa
Visti i lavori di riqualificazione che stanno interessando la Villa Comunale, dove si trova collocata la Stele del Partigiano, la consueta cerimonia per la ricorrenza della Festa nazionale della Liberazione si svolgerà in Piazza Italia con la presenza di Istituzioni, associazioni, forze sindacali e politiche.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie