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25 aprile a Reggio: cambio di location per la tradizionale cerimonia

Visti i lavori di riqualificazione alla Villa Comunale, dove si trova la stele del partigiano, la consueta cerimonia per la festa della liberazione, si svolgerà altrove

21 Aprile 2026 - 08:00 | Comunicato Stampa

25 Aprile 2024 8

Visti i lavori di riqualificazione che stanno interessando la Villa Comunale, dove si trova collocata la Stele del Partigiano, la consueta cerimonia per la ricorrenza della Festa nazionale della Liberazione si svolgerà in Piazza Italia con la presenza di Istituzioni, associazioni, forze sindacali e politiche.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

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